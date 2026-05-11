RHMZ upozorava na nevreme u Beogradu

BEOGRAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se jaka konvektivna oblačnost koja uslovljava pljuskove sa grmljavinom sa područja Srema premešta ka Beogradu i da se na širem području grada očekuju intenzivnije padavine za kratko vreme, jak vetar u zoni najjačih pljuskova, a moguća je i kratkotrajna pojava sugradice i grada.

Tendencija daljeg premeštanja je na istok, objavljeno je na sajtu RHMZ-a. Prethodno je izdato upozorenje na nevreme u Sremu, Bačkoj i Mačvi. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje za područje Srbije na kratkotrajne vremenske nepogode za danas i utorak, 11. i 12. maj, kao i na olujni vetar u utorak uveče. Danas posle podne i uveče, kao i u utorak, 12. maja, biće nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i