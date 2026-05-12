Zvezda zove na proslavu titule

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da će ulazak na utakmicu protiv OFK Beograda, na kojoj će crveno-beli i zvanično proslaviti novu šampionsku titulu, biti besplatan za sve navijače.

Crveno-beli su i ove sezone potvrdili dominaciju u domaćem fudbalu, pošto su deveti put uzastopno osvojili titulu prvaka Srbije. Klub je odlučio da proslava 37. šampionskog pehara bude otvorena za sve zvezdaše. "Fudbaleri Crvene zvezde su dominantno devetu godinu zaredom osvojili titulu nacionalnog prvenstva. Kako bismo na pravi način pozdravili šampione i pokazali da su njihovi uspesi razlog za radost svih zvezdaša, klub je doneo odluku da kapije stadiona Rajko