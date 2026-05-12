Jevanđelja ideologije

Junakinje ostvarenja Đavo nosi Pradu 2 nisu uzurpatorke sistema nego njegovi stabilizatori. Sistem kakvog ga vidimo u filmu, doživljava reafirmaciju. Ono što se u filmu vidljivo menja su oni koji njime rukovode

Fenomene enormnih zarada na filmskim blagajnama nije uvek lako razumeti. Enormna zarada nije nikakav garant kvaliteta filma. Disbalans između profita i (bez)značajnih filmova sve je očitiji. Tako film Majkl obara sve rekorde gledanosti, a reč je o sasvim neuspelom filmu. Retki su oni filmovi čiji uspeh na lestvici najgledanijih koincidira s njihovim značajem. Jedan od takvih filmova koji nadilazi puko rangiranje na boks ofisu je film Đavo nosi Pradu 2, reditelja