Danas debata Saveta bezbednosti o BiH

NJUJORK - Polugodišnja debata Saveta bezbednosti UN o Bosni i Hercegovini biće održana danas u Njujorku, a očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu Kancelarije visokog predstavnika (OHR) nakon ostavke Kristijana Šmita.

OHR je saopštio da je Šmit doneo ličnu odluku da napušta BiH. Šmit je o svojoj odluci obavestio Upravni odbor Saveta za sprovođenje mira (PIC) od kojeg je, kako se navodi, zatražio da započnu rad na pronalaženju njegovog nasljednika. Iz OHR-a navode da će Šmit ostati u BiH "dok traje potraga za njegovim naslednikom". Predsednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je ranije da veruje da će Rusija na sednici tražiti da sve Šmitove odluke budu proglašene pravno nevažećim.