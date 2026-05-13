Darko Glišić (SNS): Blokaderi pobeđuju opoziciju, ne vlast
Beta pre 1 sat
Ministar za javna ulaganja i predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Darko Glišić izjavio je danas da "blokaderi" na budućim izborima neće pobediti vlast, već da će pobediti one iz opozicije koji sada sede u Skupštini Srbije.
Glišić je za televiziju Pink rekao da je opozicija u aktuelnom sazivu parlamenta "nelegitimna manjina".
"Njih će da istera ta blokaderska opozicija, doći će na njihova mesta u parlamentu neki drugi ljudi, ja sam ubeđen još gori od njih", kazao je Glišić.
Dodao je da je Srpska napredna stranka uvek spremna za izbore.
"Za 18 godina koliko sam u SNS mi se pripremamo za izbore kao da su svake prve nedelje, to rade odgovorne i dobro uređene stranke", kazao je Glišić.
(Beta, 13.05.2026)