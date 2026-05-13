Drejper angažovao Endija Mareja

Britanski teniser Džek Drejper angažovao je Endija Mareja kao člana svog stručnog štaba za sezonu na travi, nakon prekida saradnje sa trenerom Džejmijem Delgadom, preneli su danas britanski mediji.

Trostruki grend slem šampion Marej nije na ATP turu bio angažovan od prošle godine, kada je završio šestomesečnu saradnju sa Novakom Đokovićem. Marej (38) će biti u Drejperovom timu tokom cele sezone na travi, uključujući i Vimbldon, koji počinje 29. juna. "Veoma sam zahvalan za sve što je Džejmi Delgado uradio za mene tokom prethodnih šest meseci. On je trener svetske klase i sjajan čovek", rekao je Drejper, a preneo Bi Bi Si (BBC). "U međuvremenu ću nastaviti da