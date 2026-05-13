Tomovićeva velika pobeda u Moskvi

Moskovski CSKA izgubio je od krasnodarske Lokomotive posle produžetka u prvoj utakmici polufinala plej-ofa VTB lige za košarku. Gosti koje sa klupe predvodi srpski trener Tomislav Tomović slavili su sa 97:88.

Utakmica je odigrana u utorak u Moskvi i završena je pobedom Lokomotive rezultatom 88:97 (23:18, 20:24, 22:20, 18:21, 5:14). Kod Armejaca je Livio Žan-Šarl predvodio tim sa 15 poena, dok je Nikita Kurbanov zabeležio dabl-dabl (12 poena i 11 skokova). Srpski košarkaš Luka Mitrović završio je duel sa osam poena na svom kontu. Tako je Lokomotiva povela sa 1:0 u seriji. Druga utakmica će se takođe održati u Moskvi 14. maja.
