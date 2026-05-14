Vučić: Danas nastavak razgovora sa MOL-om o NIS-u

Beta pre 59 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će pregovori sa mađarskim MOL-om o Naftnoj industriji Srbije (NIS) biti nastavljeni danas u 13 časova.

"Ako razgovori o radu rafinerije budu uspešni, onda ću ja probati da ih zakljucim, a nadležno ministarstvo i Vlada donose konačnu odluku", rekao je Vučić novinarima posle obilaska gradilišta Ekspo 2017 u Surčinu.

U razgovorima predstavnika Srbije i MOL-a, koji sa ruskim Gaspromnjeftom pregovara o preuzimanju većinskog vlasništva u NIS-u, sporan je budući rad rafinerije u Pančevu koja je od velikog značaja za energetsku stabilnost Srbije.

Na pitanje kako komentariše objavu biznismena Bogiljuba Karića da je spreman da od Rusa preuzme većinsko vlasništvo u NIS-u, Vućić je rekao da je srećan što ima mnogo zainteresovanih za NIS.

"Dobra je vest da ljudi u Srbiji imaju dve milijarde evra da kupe akcije NIS-a, srećan sam zbog toga. Oni će uložiti novac u Srbiji iako ne dobiju NIS", kazao je Vučić.

Vučić: Uskoro ću objaviti kako građani da mi prijave bahate pripadnike vlasti

Predsednik države Aleksandar Vučić najavio je danas da će uskoro objaviti kako građani mogu da mu dostave informacije, preko portala i društvenih mreža, o ljudima iz različitih delova vlasti, koji se bahato ponašaju - "od direktora, upravnika, ministara, pomoćnika, zamenika, sekretara i svih ostalih".

"To je opaka bolest i protiv nje ćemo se boriti svim sredstvima i na sve moguće dozvoljene i zakonite načine", rekao je Vučić, prilikom obilaska gradilišta u okviru Ekspo projekta u Surčinu.

On naveo da se ta "borba protiv arogancije i bahatosti vodi kroz mnogo smena na dnevom nivou", ali ako to građani ne osećaju znači da će "morati mnogo jače da je vodi i njoj nikad ne sme da dođe kraj".

Vučić izrazio zahvalnost Grčkoj na brizi o Hilandaru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas na sastanku sa ministarkom Grčke za kulturu Linom Mendoni u Beogradu zahvalnost njenoj zemlji na brizi o srpskom manastiru Hilandar.

Mendoni i Vučić su razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti kulture, zaštite kulturnog nasleđa i uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje srpskih i grčkih ustanova kulture.

"Razmenili smo mišljenja i o ulozi kulture kao mosta među narodima i važnog faktora očuvanja identiteta, dijaloga i stabilnosti u vremenu velikih globalnih izazova", naveo je Vučić na društvenoj mreži Instagram.

Rekao je da su posebna tema sastanka bile mogućnosti za realizaciju zajedničkih projekta i razmenu iskustava u očuvanju kulturne baštine.

Predsednik Srbije je u razgovoru sa grčkoj ministarkom naveo da je važna kontinuirana podrška koju Grčka pruža Srbiji u procesu pristupanju Evropskoj uniji i dodao da je uveren da će učešće Grčke na izložbi EXPO 2027 biti dodatna prilika za povezivanje dve zemlje i dva naroda.

"Naše zemlje dele iskreno prijateljstvo i međusobno poštovanje, koje predstavlja čvrst temelj za dalje produbljivanje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa", naveo je Vučić u objavi na Instagramu.

Vučić: U septembru će početi da dolaze učesnici Ekspa 2027, do tada gotove sve hale

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u obilasku radova na lokaciji u Surčinu gde će biti održana međunarodna specijalizovana izložba Ekspo 2027, izjavio da će u septembru početi da dolaze učesnici te manifestacije i da će do tada biti završene sve sajamske hale.

"Ovde se stvara istorija i budućnost, ovo će postati jedna od najatraktivnijih lokacija u Beogradu", rekao je Vučić.

On je zamerio što se dešava da nema dovoljno radnika na gradilištu u trećoj smeni, jer je važno da svi poslovi budu završeni u predviđenom roku.

Izložba Ekspo na temu "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve" biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. u Beogradu.

Učešće na toj manifestaciji potvrdilo je do sada 140 zemalja.

Radovi na kompleksu Ekspo 2027 su počeli 5. avgusta 2023. godine, a očekuje se da će biti završeni na jesen.

U Surčinu se za potrebe Ekspa grade sajamske hale, stanovi i potrebna infrastruktura, a na gradilištu je svakodnevno usposlenoo oko 4.000 radnika, uglavnom iz inostranstva.

U obilasku gradilišta Ekspo bili su i ministar finansija Siniša Mali, ministarka trgovine i komesarka za Ekspo 2027 Jagoda Lazarević, gradski menadžero Beograda Miroslav Čučković i generalni direktor kompanije "Ekspo 2027" Danilo Jerinić.

(Beta, 14.05.2026)