Šta se dešava u vazdušnom prostoru Srbije i Mađarske?

Vazduhoplovna vežba prekograničnog traganja i spasavanja „Cross Landing 2026“ srpske i mađarske vojske održava se ove nedelje u vazdušnom prostoru i na teritoriji dve susedne zemlje, na osnovu Plana bilateralne vojne saradnje, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Srbije.

Na prvoj zajedničkoj vežbi ratnih vazduhoplovstava Srbije i Mađarske uvežbavaju se procedure i zajednički rad u slučaju udesa vazduhoplova u pograničnom području, navedeno je u saopštenju. Danas su aktivnosti realizovane na sportskom aerodromu „Bikovo“ u okolini Subotice i u kasarni „Aerodrom“ u Somboru, a vežba će biti nastavljena sutra na vojnom poligonu i sportskom aerodromu na jugu Mađarske. Fokus je na pravovremenom reagovanju na aktivirane signale za