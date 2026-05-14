Susret Xi-Trump: Glavne teme trgovina i Iran

PEKING - Američki predsjednik Donald Trump sastao se u četvrtak ujutro u Pekingu sa svojim kineskim kolegom Xi Jinpingom, započevši summit s visokim ulozima koji bi trebao obuhvatiti trgovinu, tarife, Tajvan i Iran, a trajat će do petka.

Odnos između dviju zemalja bit će "bolji nego ikad prije", rekao je Trump Xiju u svom uvodnom govoru, prema službenim snimkama. Trump, koji je također posjetio Kinu 2017. u svom prvom mandatu, rekao je da se dvojica čelnika osobno poznaju dulje od bilo kojeg drugog američkog ili kineskog predsjednika. Govoreći neposredno prije Trumpa, Xi je istaknuo globalnu pozornost na sastanak i rekao da je glavno pitanje za dvije zemlje mogu li izbjeći "Tukididovu zamku", prema