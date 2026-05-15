Kijev: 24 žrtve ruskog napada na stambenu zgradu

U višespratnoj stambenoj zgradi u Kijevu uništenoj ruskim napadom ubijene su 24 osobe.

To je danas na Iksu saopštio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski navodeći da je među njima troje dece i izjavio saučešće porodicama.

"Svet se mora sećati cene koju Ukrajina plaća svaki dan kako se ruska agresija ne bi proširila se na druge narode", napisao je u objavi.

Juče je saopšteno da je sedam osoba poginulo, a 44 su ranjene u kombinovanom napadu Rusije raketama i dronovima na glavni grad Ukrajine, a 20 osoba se vodilo kao nestalo.

U napadu se srušila devetospratna stambena zgrada u Darnickom okrugu u Kijevu.

Ukrajinske vlasti: Rusija napala Ukrajinu sa šest raketa i 141 dronom

Rusija je napala Ukrajinu sa šest raketa i 141 dronom tokom prethodne noći, saopštilo je danas ukrajinsko vazduhoplovstvo na društvenim mrežama.

Rusija je lansirala 147 projektila - jednu protivbrodsku raketu H-35, pet protivradarskih raketa H-31P i 141 dron.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana tvrdi da je neutralisala ili oborila jednu raketu i 130 dronova različitih tipova.

Ukrajinske vlasti su navele da je počinjena materijalna šteta.

Sedam dronova pogodilo je svoje mete na šest odvojenih lokacija, a krhotine su prijavljene na sedam drugih lokacija širom zemlje.

U razmeni zatvorenika danas se u Ukrajinu vratilo 205 vojnika

U razmeni zatvorenika danas se u Ukrajinu vratilo 205 vojnika, objavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Danas se iz ruskog zarobljeništva vraćaju borci Oružanih snaga Ukrajine, Nacionalne garde i Državne granične službe. Ovo je prva faza razmjene '1.000 za 1.000'", naveo je u Iksu.

Dodao je da ih je većina bila u ruskom zarobljeništvu od 2022. godine.

"Branili su Ukrajinu u Mariupolju i u Azovstalju, u Donjecku, Lugansku, Harkovu, Hersonu, Zaporižju, Sumiju i Kijevu, te u nuklearnoj elektrani Černobilj", naveo je.

(Beta, 15.05.2026)