Poznati svi finalisti "Pesme Evrovizije"

U drugom polufinalu "Pesme Evrovizije" sinoć je izabrano još 10 zemalja, čime je kompletiran spisak izvođača koji će se takmičiti u finalu 16. maja u Beču.

Nakon očekivanog vatrometa raznolikih i živopisnih nastupa u Viner štathale, glasovima stručnog žirija i televizijskih gledalaca, po načelu 50:50, u finale su prošli Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Bugarsku je predstavila pop zvezda Dara sa elektro pop pesmom "Bangaranga", Ukrajinka Leleka je izvela baladu sa etno trenucima "Ridnym", Norveška je ponudila dens pop "YA YA YA" u izvođenju Jonasa Lova, dok je