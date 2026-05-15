Košarkaš Partizana osuđen zbog tuče ispred noćnog kluba

Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu prihvaćen je sporazum o priznanju krivičnog dela na osnovu kog je S. A. J. osuđen na uslovnu kaznu od osam meseci sa rokom provere od dve godine zbog učestvovanja u tuči 5. maja prošle godine ispred kluba "Bank", u kojoj je jedan mladić teško povređen.

Mediji su ranije pisali da je S. A. J. košarkaš Partizana Karlik Džouns. On je osuđen za izvršenje krivičnog dela teška telesna povrede, dok je prema S. B, I. B. i N. J. zbog krivičnog dela učestvovanje u tuči, u istom događaju, primenjen institut odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno oportunitet, saopšteno je iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu. Tužilaštvo u saopštenju navodi da je, posle konsultacije sa oštećenim koji se saglasio sa primenom