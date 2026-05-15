Anćeloti ostaje selektor Brazila do 2030. godine

Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Karlo Anćeloti produžio je danas ugovor do 2030. godine.

Čuveni Italijan preuzeo je petostruke svetske šampione u maju 2025. Anćeloti će u prvom zvaničnom turniru pokušati sa Brazilom da osvoji Svetsko prvenstvo, ali i pre rezultata koji je napravio na Svetskom prvenstvu federacija je odlučila da mu produži ugovor: - Došao sam u Brazil pre godinu dana i od prvog trenutka shvatio šta fudbal znači ovoj zemlji. Tokom prethodne godine radili smo na tome da reprezentaciju Brazila vratimo na vrh svetskog fudbala, ali i Savez i