Zašto ste kliknuli na tu disketu?

Skeumorfi su svuda oko nas. Ikonica za pozive imitira stari žičani telefon. Sat na mobilnom telefonu ima kazaljke. E-mail je definisan pismom. Fajlove tražimo u nečemu što izgleda kao kancelarijska fascikla

Znate one „bumerske” objave na društvenim mrežama tipa – današnja djeca ne znaju koja je veza između ova dva predmeta, a na slici su audio-kaseta i olovka. Hvala Bogu što ne znaju, nema zaista potrebe tražiti nostalgiju u svemu i ne vidim razlog da tugujemo za namotavanjem zvučne trake, bakarnih žica oko porcelanskih osigurača ili lijepljenja video-kaseta nakon što ih je rekorder pokušao pojesti. Još jedna frustracija za kojom ne žalim su video-igre na