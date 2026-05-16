Na današnji dan – 16. maj/svibanj

1946 – Rođen je Robert Fripp, britanski muzičar, kompozitor i producent, najpoznatiji kao osnivač, glavni gitarista i jedini stalni član progresivnog rok benda King Crimson.

Fripp je tokom 1970-ih razvio i popularizovao tehniku poznatu kao „Frippertronics“ i kasnije „Soundscapes„, koja koristi dve magnetofonske trake za stvaranje višeslojnih zvučnih pejzaža, posebno istaknutih u ambijentalnoj muzici. 1965 – Rođen je Krist Novoselić, američki muzičar, najpoznatiji kao basista i suosnivač grupe Nirvana, a pored muzike, istaknut je i kao pisac, aktivista i politički analitičar. Kroz politički angažman, Novoselić je nastavio da koristi