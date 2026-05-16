Bravo, majstore! Kecmanović se plasirao u finale!

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u finale Čelendžera u Valensiji pobedom od 2-0 nad Alehandrom Tabilom.

Kecmanović se plasirao u svoje četvrto Čelendžer finale u karijeri, prvo od 2018. godine, i boriće se za treću titulu, najveću u ovoj seriji jer je iz nove kategorije 175. Srpski as je preslišao Tabila za nešto više od sat i po vremena tenisa – 7:6(0), 6:3. Plasmanom u finale Kecmanović je obezbedio to da od ponedeljka opet bude drugi najbolji srpski teniser na ATP rang listi, jer je na 54. mestu preskočio Hamada Međedovića za jednu poziciju i svega jedan jedini