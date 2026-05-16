Danas saznaje: Ivica Dačić u bolnici

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi se u bolnici zbog problema sa dijabetesom, saznaje Danas.

Napomena: Ministarstvo unutrašnjih poslova demantovalo je saznanja Danasa navodeći da svake nedelje obavlja redovnu zdravstvenu kontrolu i preglede u Kliničkom centru Dačić je u bolnici već nekoliko dana, piše Danas, i to istovremeno kada se desio skandal sa već bivšim načelnikom beogradske policije Veselinom Milićem. Nakon Milićevog hapšenja zbog sumnje da je počinio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenja dela, javnost je