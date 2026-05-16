Vreme je za veliko finale Evrovizije – evo šta treba da znate

Veliko finale 70. takmičenja za pesmu Evrovizije održava se u subotu uveče u Beču.

Takmiče se izvođači iz 25 zemalja, a ako je verovati kladionicama, favoriti su -Finska, Grčka i Australija. Srbiju predstavlja niška pank rok grupa Lavina, a iz zemalja bivše Jugoslavije plasman u finale obezbedila je još samo Hrvatska. Nju predstavlja bend Lelek sa pesmom "Andromeda". Srbija nastupa deveta, a Hrvatska 13. Više zemalja bojkotuje takmičenje zbog učešća Izraela. Finale u Beču, je izgleda podstaklo polovinu takmičara da u svoju pesmu ubace operski