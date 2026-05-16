Nišlije večeras u finalu Evrovizije, nastupaju deveti

Veliko finale 70. takmičenja za Pesmu Evrovizije održava se večeras u austrijskoj prestonici, gde će se za pobedu boriti predstavnici 25 zemalja.

Prema procenama kladionica, glavni favoriti za pobedu su Finska, Grčka i Australija, koje već danima zauzimaju vrh lista prognoza. Srbiju ove godine predstavlja niška pank rok grupa „Lavina“, koja će nastupiti deveta po redu, dok je iz regiona bivše Jugoslavije u finalu još samo Hrvatska, koja izlazi na scenu kao trinaesta. Ovogodišnje takmičenje prati i određena doza kontroverzi, budući da je više zemalja odlučilo da bojkotuje Evroviziju zbog učešća Izraela.