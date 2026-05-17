„Prebacio sam Danas da se lepo vidi“: Lazovićev oproštaj od Koraksa

Radomir Lazović, šef poslaničke grupe Zeleno-levog fronta, oprostio se svom Fejbuk profilu od Predraga Koraksića Koraksa, karikaturiste Danasa, koji je danas preminuo u 93. godini. „Sećam se da sam mu jednom prilikom pravio društvo jer je hodao sporije, pa smo išli tako polako, nogu pred nogu.

Bilo je to nakon dodele nagrade novinarki Snežani Čongradin. Naiđemo na neku trafiku, a on kao da hoće nešto da kupi, stane ispred i odjednom krene da preslaže novine. Kada je završio, okrene se sa nestašnim osmehom deteta na licu i kaže: ‘Prebacio sam Danas da se lepo vidi, ugurali su ga iza i prekrili tabloidima.’ Eto, to sebi i svim prijateljima želim u životu — da se borimo i kada deluje da je malo, do kraja, uvek i na svakom mestu. Hvala ti, dobri i divni
