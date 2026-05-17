Tramp ponovo uputio pretnje Iranu

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) ponovo je večeras uputio pretnje Iranu, pozivajući lidere te zemlje da brzo „deluju“. „ Za Iran, vreme ističe i bolje bi bilo da se pokrene i to brzo, ili od njih neće ništa ostati.

Vreme ističe“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Više od pet nedelja nakon što je krhko primirje stupilo na snagu, čini se da se na vidiku ne vidi sporazum Vašingtona i Teherana, jer zahtevi SAD i Irana ostaju znatno različiti uprkos diplomatskim naporima da se okonča rat i ponovo otvori Ormuski moreuz.