Rusija napala Ukrajinu dronovima i raketama, ranjeni civili

Rusija je ciljala osam regiona Ukrajine u najnovijoj noćnoj baražnoj vatri dronovima i raketama, rekao je u ponedeljak ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, a lokalne vlasti su izvestile da je ranjeno više od 20 civila, uključujući troje dece.

Ruske snage su poslale 524 borbena drona i ispalile 22 balističke i krstareće rakete, rekao je Zelenski.

Grad Dnjepar i okolni centralni region Ukrajine podneli su najveći teret napada, rekli su zvaničnici.

Baražna vatra je nastavila nedavnu spiralu dugometnih udara kojih je sve više od primirja 9-11. maja, za koje je predsednik SAD Donald Tramp rekao da je zamolio Zelenskog i predsednika Rusije Vladimira Putina, ali koje je imalo mali uticaj. Nema znakova da se mirovni sporazum priprema uprkos diplomatskim naporima SAD da se okonča ruska invazija.

Rusija je prošle nedelje nekoliko dana napadala Ukrajinu, sravnivši sa zemljom stambenu zgradu u Kijevu u kojoj je poginulo 24 ljudi.

Jedan od najvećih ukrajinskih napada dronovima na Rusiju ubio je najmanje četiri osobe, uključujući tri u blizini Moskve, a ranjeno je desetak, saopštile su vlasti u nedelju.

Za više od četiri godine rata, Ukrajina je izgradila sopstvene kapacitete dugog dometa. Gađala je naftna postrojenja koja predstavljaju vitalni deo ruske ekonomije, kao i druge ciljeve duboko u Rusiji, što je privuklo pažnju ruske javnosti. To je povećalo pritisak na Putina, čija se vojska muči da napreduje na bojnom polju, a koji je ranije ovog meseca, bez pružanja dokaza, tvrdio da se rat bliži kraju.

U nedelju je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da je više od 1.000 ukrajinskih dronova oboreno ili ometano u prethodna 24 sata, a oko 80 je na putu ka Moskvi.

U još jednom značajnom poboljšanju ukrajinskog arsenala dugog dometa, ministar odbrane Mihailo Fedorov rekao je dans da je razvijena prva ukrajinska jedrilica - moćno oružje sa razarajućim efektom kakvo Rusija redovno koristi.

Ukrajinska verzija nosi bojevu glavu od 250 kilograma da pogađa utvrđenja, komandne punktove i druge ciljeve desetine kilometara iza linije fronta, rekao je on. Ukrajinski piloti se u borbenim uslovima obučavaju za to novo oružje.

Zelenski tvrdi da se dešava značajna promena: "Naše sposobnosti dugog dometa značajno menjaju situaciju – i, šire, svetsku percepciju ruskog rata", rekao je on u nedelju kasno uveče.

"Mnogi naši partneri sada signaliziraju da i sami vide šta se dešava i kako se sve promenilo – kako u stavovima prema ovom ratu, tako i u dostupnosti ruskih ciljeva na ruskoj teritoriji", kazao je on.

Istovremeno, ruski vazdušni napadi opterećuju ukrajinsku protiv-vazduhoplovnu odbranu.

Ministarstvo odbrane u Moskvi je danas saopštilo da je prošle noći zadalo Ukrajini masivan udarac preciznim kopnenim i morskim raketama i dronovima, udarajući na fabrike oružja, naftna i energetska postrojenja, kao i na transportnu i lučku infrastrukturu koju koriste ukrajinske oružane snage. Saopšteno je da je cilj napada postignut i da su pogođeni svi zadati ciljevi.

Ukrajinska Ratna mornarica je tvrdila da je ruski dron danas pogodio teretni brod u kineskom vlasništvu u Crnom moru blizu Odese. Dron je pogodio teretni brod KSL Dejang pod zastavom Maršalskih Ostrva, saopštila je na Telegramu.

Vlasnik broda je u Kini, a posadu čine kineski državljani, saopštila je Ratna mornarica.

Nije bilo neposrednih informacija o žrtvama ili obimu štete na brodu.

(Beta, 18.05.2026)