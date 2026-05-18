Sunčani intervali i toplije vreme: Temperatura danas do 22 stepena

U Srbiji će jutro biti pretežno vedro u većem delu zemlje, dok se na istoku i jugu očekuje mestimično niska oblačnost.

Tokom dana biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i nešto toplije vreme. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, dok se u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno očekuju i jači udari. Jutarnja temperatura kretaće se od 7 do 12 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 19 i 22 stepena. U Beograd će jutro biti vedro, a tokom dana promenljivo oblačno uz sunčane periode. Temperatura će se kretati od oko 9 stepeni ujutru do maksimalnih 21