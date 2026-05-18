Dubai u polufinalu ABA lige Budućnost dočekuje u Zenici

Košarkaši Dubaija ekipu Budućnosti dočekaće u Zenici u prvom meču polufinala ABA lige, prenosi RTCG.

Prva utakmica serije igra se 21. maja od 18 časova. Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata želeo je da se za polufinale vrati u Dubai, nakon perioda u kojem je zbog organizacionih i bezbednosnih okolnosti kao domaćin igrao u Sarajevu i Zenici. Ipak, Budućnost je ranije saopštila da ne želi da putuje u Ujedinjene Arapske Emirate zbog bezbednosnih rizika i situacije na Bliskom istoku. Podgorički klub naveo je da deo igrača i članova stručnog štaba nije spreman na put u