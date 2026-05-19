Derbi sa dva lica: Partizanu pobeda i opomena, Zvezdi nada

Večiti derbi u polufinalu ABA lige doneo je sve ono što regionalna košarka godinama nosi sa sobom: veliku tenziju, promene ritma i na kraju dramatičnu završnicu u kojoj je Partizan uspeo da sačuva prednost i savlada Crvenu zvezdu (100:94) za vođstvo od 1-0.

Bio je ovo treći uzastopni derbi ove sezone koji su izabranici Đoana Penjaroje dobili, a posle ukupno pet ovosezonski okršaja u svim takmičenjima crno-beli vode sa 4-1. Iako konačan rezultat govori o neizvesnom meču, odnos snaga na parketu tokom većeg dela susreta bio je značajno drugačiji. Partizan je gotovo tri četvrtine kontrolisao ritam utakmice, igrao sa više energije, jasnijom organizacijom i mnogo boljim protokom lopte, dok je Zvezda dugo tražila odgovor na