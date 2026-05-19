(VIDEO) Haverc doveo Arsenal na korak od titule

Danas pre 5 sati  |  M. L.
Fudbaleri Arsenala su savladali Barnli sa 1:0 na svom terenu, u okviru 37. kola Premijer lige.

Ekipa iz Londona je do vođstva došla u 37. minutu kada je Kai Haverc ispratio dodavanje Bukaja Sake. Ispostavilo se da je tada postavio i konačan rezultat meča. Do kraja nije bilo pretnji po gol Arsenala, a “tobdžije” su imale šansu nekoliko puta da mirnije završe utakmicu i udvostruče prednost. Arsenal je i dalje prvi na tabeli Premijer lige sa 82 boda, pet više od Mančester sitija koji ima i utakmicu manje. Ukoliko Siti bude slavio u oba preostala meča, Arsenalu
