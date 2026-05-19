Koje uslove je Iran postavio u mirovnom predlogu upućenom SAD

Najnoviji mirovni predlog Teherana, upućen Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), predviđa okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban, povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana i nadoknadu štete za razaranja izazvana američko-izraelskim ratom, objavili su danas iranski državni mediji.

Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi rekao je da Teheran traži i ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava i okončanje američke pomorske blokade zemlje, javila je novinska agencija Irna, prenosi Rojters, navodeći da se novi uslovi Irana nisu mnogo promenili u odnosu na prethodni predlog Teherana, koji je američki predsednik Donald Tramp prošle nedelje odbio kao "besmislen". Tramp je juče rekao da je obustavio planirani nastavak napada