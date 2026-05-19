Arsenal nadomak titule, Haverc heroj

Fudbaleri Arsenala pobedili su na svom terenu u Londonu Barnli 1:0, u utakmici pretposlednjeg 37. kola Premijer lige i primakli se osvajanju titule u Premijer ligi.

Jedini gol postigao je Kaj Haverc u 37. minutu, kada je glavom poslao loptu u mrežu posle kornera koji je izveo Bukajo Saka. Saka je sa 24 godine i 255 dana postao drugi najmlađi igrač u Premijerl igi koji je postigao više od 50 golova i imao više od 50 asistencija, posle Vejna Runija, kome je to pošlo za rukom kada je imao 24 godine i 84 dana. Arsenal je prvi na tabeli sa 82 boda i ima pet bodova više i utakmicu više od drugoplasiranog Mančester sitija, koji će u