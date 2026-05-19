Dela Bore Iljovskog prvi put predstavljena u Kragujevcu

U Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Šumadije je, u okviru Majskih svečanosti, otvorena izložba Bore Iljovskog „Pomereni redosled“, koja je realizovana u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Beogradu.

Postavka donosi selektovan presek radova iz umetnikovog Legata, nudeći stručnoj i široj javnosti uvid u jedan od najdoslednijih i najautentičnijih slikarskih opusa u srpskoj umetnosti druge polovine 20. veka. Postavka „Pomereni redosled“ akcenat stavlja na proces rada Bore Iljovskog – od ranih formativnih iskustava na beogradskoj Akademiji likovnih umetnosti, preko radikalizacije slikarskog postupka tokom sedamdesetih, do monumentalnih kompozicija iz osamdesetih i