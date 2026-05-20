Vučić u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. maja

Beta pre 12 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. maja, najavio je u sredu njegov kabinet.

Vučić će putovati u Kinu na poziv predsednika te zemlje Si Đinpinga.

Ranije je predsednik Srbije rekao da će kruna njegove karijere biti poseta Kini gde će imati veoma važne razgovore sa predsednikom Si Đinpingom i da mnogo očekuje od tog susreta.

Njegova poseta Kini uslediće posle posete predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina.

"Imaćemo izuzetnu čast da idemo u zvaničnu državnu posetu Narodnoj Republici Kini. Tu očekujemo mnogo", rekao je Vučić.

Dodao je da ne treba smetnuti sa uma kolike promene su se dogodile u odnosima Srbije i Kine.

"Mi smo za 330 puta, ne 330 odsto, već za 330 puta uvećali naš izvoz u Kinu. Imali smo nula kineskih fabrika, danas ih imamo 37 u našoj zemlji. Mnogo toga očekujemo, pripreme su u toku, najozbiljnije ikada", rekao je Vučić u nedavnoj poseti Azerbejdžanu.

Istakao je da je za njega, kao političkog veterana, "iskusnog čoveka koji gotovo da nema gde nije bio", poseta Kini kruna karijere i verovatno najznačajnija poseta, ne zbog njega lično, već zbog građana Srbije.

(beta/cmg)

(Beta, 20.05.2026)

Aleksandar VučićKinaPredsednik SrbijeDonald TrampKina Srbija

