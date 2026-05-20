Poznat termin Vučićevog puta u Kinu

Služba za saradnju s medijima predsednika Srbije Aleksandra Vučića zvanično je saopštila kada će Vučić boraviti u Kini.

Vučić će u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini biti od 24. do 28. maja 2026. navodi se u saopštenju. Vučić u Kinu, kako se dodaje, putuje na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga. Predsednik Srbije je nedavno naveo da će njegov doček biti lepši od dočeka predsednika Amerike i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina, koji su ovog meseca boravili u Kini. Vučić je rekao i da će ova poseta biti najznačajnija do sad.