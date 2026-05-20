Vučić ipak ide u Crnu Goru, ali u Tivat

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, ipak putuje u Crnu Goru, ali ne na proslavu 20 godina nezavisnosti, nego 15 dana kasnije na evropski skup u Tivtu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je, posle razgovora sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, odlučio da prisustvuje samitu Evropska unija – Zapadni Balkan u Tivtu početkom juna. Vučić je novinarima u Palati Srbija rekao da bi tokom popodne trebalo da ima telefonski razgovor sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Portparolka Evropske komisije Paola Pinjo potvrdila je 18. maja da je predsednica Evropske komisije