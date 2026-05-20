Koji problem Hrvatska ima s Bleiburgom?

U priči o jednoj kamenoj ploči na seoskom groblju, jednom malom spomeniku zbog kojeg je moj sin, naoko neprimjereno, a ustvari sasvim ispravno i s dobrim razlogom opsovao, sadržano je sve

Ante Tomić i Dragoljub Draža Petrović se na sajtu Velike priče dopisuju u kolumni “Jesi li video ovo?” Slobodarski i nepokoreni Dragoljube, Moram ti brzo pisati jer sam Parizu i u jedan sat imam dogovor s Markom. Spominjao sam ti Marka, on prevodi moje knjige na francuski. Odlučili smo poslije ručka posjetiti groblje. Znaš ono čuveno pariško groblje gdje je pokopan Jim Morrison. Otići ćemo i do njegovog groba, premda nisam obožavatelj. Usudio bih se čak kazati da