Izgorela četiri splava kod Ade Ciganlije, vatrogasci uspeli da spasu dva

Požar koji je danas oko 14 časova izbio na jednom splavu kod Ade Ciganlije i proširio se na šest objekta lokalizovan je, a nema povređenih.

Ilustracija Foto: Tanjug/ FOTO HINA/ LANA SLIVAR DOMINIC U požaru su izgorela četiri splava, a dva su vatrogasci spasioci uspeli da spasu, prenela je Radio-televizija Srbije. Reč je o privatnim splavovima za odmor, a ne o lokalima. U gašenju požara učestvovalo je više od vatrogasca sa osam vozila, kao i vatrogasni brod.