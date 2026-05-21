Izgorelo šest splavova na Savi, požar ugašen

Veliki požar koji je oko 14 časova izbio na jednom splavu na Savi je ugašen. Požar se proširio na šest objekata, a sedmi splav je uspešno pomeren.

Požar koji je izbio na jednom splavu na Savi, na Obrenovačkom drumu sa makiške strane, prijavljen je u 14.18 časova, nakon čega su vatrogasne ekipe upućene na lice mesta. U požaru je izgorelo šest splavova, a jedan su vatrogasne ekipe uspešno otkačile i pomerile na stranu kako vatra ne bi zahvatila i njega. Nije bilo povređenih. Reč je o privatnim splavovima za odmor, a ne o lokalima. U gašenju požara učestvovala su 24 vatrogasca sa osam vozila, kao i vatrogasni