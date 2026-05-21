Koja je crvena linija EU u odnosu sa Srbijom?

Crvena linija u odnosu Srbije i EU će biti kad svi problemi koji se percipiraju kao unutrašnji problemi Srbije postanu bezbednosni problemi za EU.

Tako za N1 ocenjuje koordinarorka Nacionalnog konventa o EU Bojana Selaković. Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija dobile su novac iz EU u okviru "Plana rasta", ali ne i Srbija i Bosna i Hercegovina, jer nisu ispunile reformske korake koje su same predložile u okviru Reformskih agendi. Selaković kaže da usvajanje "Petrašinovićevih zakona" ne popravlja situaciju, te da su trenutno najveći problem "Mrdićevi zakoni" i činjenica da Srbija nije dokazala da je