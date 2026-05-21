Lakić: "Osećali smo se moćno, timski!"

Partizan je uspeo da savlada Crvenu zvezdu i da sa 2:0 ode u finale AdmiralBet ABA lige.

Večerašnja pobeda u dvorani "Aleksandar Nikolić" je bila zaista impresivna od strane crno-belih koji su bili daleko bolji rival. Šta o svemu misli Arijan Lakić, jedan od ljubimaca navijača Partizana? "Držali smo se naših obaveza koje smo imali. Nismo hteli da padamo, desila se i prošla utakmmica kada je pao fokus. Osećali smo se moćno, timski. To je bitno, najbitnije, nešto što će da nas odvede do pobede", rekao je Lakić. Partizan je ovom pobedom prekinuo niz od 11