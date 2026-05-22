Mi nismo uživali

Eliminacija Crvene zvezde u polufinalu ABA lige od strane Partizana rezultatom 2-0 u seriji ogolila je sve sistemske i taktičke probleme koji su se očigledno mesecima nakupljali na Malom Kalemegdanu.

Sezona koja je projektovana za visoke domete završena je pre finala regionalnog takmičenja, a način na koji je crveno-beli tim "položio oružje" u večitom derbiju zahteva duboku analizu. Činjenica da je Partizan, uprkos izuzetno turbulentnoj godini, uspeo da slavi u pet odmeravanja snaga ove sezone, a ovim trijumfom na "crveno-belom" parketu i "sruši" kletvu dugu 11 godina koliko nije slavio pred "delijama" u ABA ligi, jasno ukazuje da ispadanje Zvezde nije plod