Brnabić u Pragu: EU da primi Zapadni Balkan, biće jača

Beta pre 4 sati

Predsednica Skupštine Ssrbije Ana Brnabić pozvala je danas EU da donese "hrabru" političku odluku i primi ceo region Zapadnog Balkana u svoje članstvo, moguće bez prava na komesara ili na veto, ističući uverenje da bi region učinio Evropu "jačom politilčki, ekonomski i strateški".

Brnabić je u izjavi na Globalnom bezbednosnom formu, Globsek 2026 u Pragu na upit šta misli o proširenju EU rekla da ne razume stav EU prema regionu ukazujući da se taj stav stalno menja, da se stalno pomeraju ciljevi, a da je to "dosta laka i jednostavna odluka", prenela je njenu izjavu Skupština Srbije.

U prilog tom argumentu Brnabić je navela da je prvo, region relativno mali, da zajedno nema više od 17 miliona ljudi, a drugo, da je obeležen sukobima, koji nisu oružani ali i dalje opstaju i da je jasno da "region treba da postane deo EU kao najuspešniji mirovni projekat u istoriji, da bi ovi sukobi ostali u prošlosti".

Brnabić je istakla da se svet izgleda vratio ne u 20. vek, nego u 19, po pitanju "grabljenja teritorija", kada je međunarodno pravo gotovo mrtvo, kao i povelja UN, a da u takvo vreme ceo jedan region moli da bude deo EU.

Kako je dodala, EU na to odgovara administrativnim zahtevima, na primer izmene porodičnog prava, primenu svih ODIHR preporuka, koje, kako je rekla, ni "sama EU nije sve primenila", a traži od tih zemalja da bi se otvorio jedan klaster i ocenila da sve to može biti rešeno lakše kada region bude deo EU.

"Verujem da je to politička i strateška odluka koja treba da bude doneta, isto kao što su Bugrska i Rumunija postale članice EU", rekla je Brnabić.

Ona je rekla da se ne može porediti stanje stvari u Srbiji po pripremljenosti i čak vladavini prava, s onim kakvo je bilo ranije, kada je doneta politička odluka za proširenje.

"Tako da bih ja sprovela hrabru odluku da se pokaže da EU ima vođstvo i da može, i sva otvorena pitanja koja postoje u regionu bi zapravo mogla lakše da budu rešena kada je region u celini deo EU", rekla je ona.

Istakla je i to što su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Albanije Edi Rama već rekli, da je njihovim zemljama potrebna EU zbog grđana i poslova, i da im nisu potrebne neke stvari koje punoprvne članice sada imaju.

To su stvari o kojima je i nemački kancelar Fridrih Merc govorio u svom pismu juče, dodala je.

"Nisu nam potrebni komesari, EU trenutno ima suviše komesara... i drugo, zašto nam je potrebno pravo na veto. Ne ulazimo u EU da učinimo stvari komplikovanijim, ne ulazimo u EU da stvaramo probleme, nije nam potrebno pravo veta, nije nam potreban komesar... potrebna nam je EU za naše građane, za naše poslove i mislimo da ćemo učiniti Evropu jačom, politički, ekonomski i strateški, rekla je Brnabić.

(Beta, 22.05.2026)

Brnabić sa Okamurom: Potvrdili smo izuzetno prijateljske odnose Srbije i Češke

