Crna Gora: Desetine hiljada slavilo Dan nezavisnosti

Beta pre 1 sat

Desetine hiljada građana proslavilo je Dan nezavisnosti Crne Gore na spektakularnim koncertima, uz vatromet na trgovima u više gradova Crne Gore a na graničnim prelazima evidentiran je prelazak oko 100 hiljada ljudi.

Centralna proslava održana je Podgorici uz nastup svetski poznate zvezde Rikija Martina. Ogroman broj građana slavio je i na Cetinju, u Nikšiću, Baru, Tivtu, Kotoru i Ulcinju.

Proslave Dana nezavisnsoti protekle su bez većih incidenata, a Uprava policije radi na identifikaciji osobe koja je sinoć bacila suzavac blizu bine tokom koncerta Rikija Martina, kome je prisustvovalo oko 18 hiljada ljudi.

Uprava policija saopštila je za TV Vijesti da je proslava na Cetinju, kojoj je prisustvovalo oko 15 hiljada ljudi, prošla bez incidenta.

Na Cetinju se slavilo tokom čitavog dana a sinoć je nastupio Dino Merlin.

Policija je saopštila da se na putevima u Crnoj Gori dogodilo 15 saobraćajnih nesreća u kojima su dva lica lakše povređena.

Zbog izvršenja prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja lišeno je slobode 19 lica, podnesene su 42 prekršajne prijave, izdato je 558 novčanih kazni.

Na graničnim prelazima u Crnoj Gori evidentiran je prelazak 98.780 lica.

(Beta, 22.05.2026)

