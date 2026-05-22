(VIDEO) Navijači Zvezde uputili podršku studentima

Košarkaši Crvene zvezde nisu uspeli da izbore plasman u finale ABA lige, jer je Partizan bio bolji u polufinalnoj seriji – 2:0.

Navijači crveno-belih su tokom drugog meča , koji su igrači Zvezde izgubili sa 89:78 pokazali nezadovoljstvo i vikali su „Uprava napolje“. Takođe pristalice domaćeg tima su vređali i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a sa tribina su uputili i podršku studentima. – Studenti pobeđuju – skandirali su navijači Zvezde. Podsetimo, najvatreniji navijači Crvene zvezde bojkotuju mečeve ABA lige i nisu bili organizovano na jadranskom derbiju. U drugom polufinalu igraju