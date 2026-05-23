Danas pretežno sunčano i toplo, na jugu i istoku kiša

Vreme u Srbiji će danas u većem delu zemlje biti pretežno sunčano i toplo, a na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Posle podne se, uz lokalni razvoj oblačnosti, prolazne padavine izolovano očekuju i u centralnoj Srbiji. Duvaće slab i umeren, u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima zapadne i južne Srbije povremeno jak severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od od 10 stepeni do 15, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Vreme u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 12 stepeni