Partizan na korak od titule

Danas pre 4 sati  |  Beta
Rukometaši Partizana poveli su 1:0 protiv Vojvodine u finalnoj seriji plej-ofa domaće Arkus lige, pošto su na svom terenu u Beogradu, pobedili sa 33:27 (19:10).

Najefikasniji u ekipi Partizana, aktuelnog prvaka Srbije, bio je Aljoša Damjanović sa sedam golova. Marko Nikolić je dodao šest pogodaka, dok je Sergej Ivanov postigao pet golova. U ekipi Vojvodine najefikasniji je bio Milan Milić sa sedam golova, dok su Vojin Čabrilo i Marko Srdanović dodali po četiri pogotka. Šampion Srbije postaće ekipa koja zabeleži dva trijumfa, a naredna utakmica je na programu u sredu, 27. maja, u Novom Sadu.
