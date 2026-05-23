Partizan srušio Vojvodinu i poveo u finalu Arkus lige

Rukometaši Partizana poveli su sa 1-0 protiv Vojvodine u finalnoj seriji plej-ofa domaće Arkus lige, pošto su na svom terenu u Beogradu pobedili rezultatom 33:27 (19:10).

Pitanje pobednika rešeno je već u prvom poluvremenu, dok u drugom Novosađani nisu imali snage za preokret. Ključna serija golova bila je pred kraj prvog dela, kada ja Partizan od 6:8 stigao do 16:8, odnosno 19:10. Najefikasniji u ekipi Partizana, aktuelnog prvaka Srbije, bio je Aljoša Damjanović sa sedam golova. Marko Nikolić je dodao šest pogodaka, dok je Sergej Ivanov postigao pet golova. U ekipi Vojvodine najefikasniji je bio Milan Milić sa sedam golova, dok su