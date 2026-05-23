Vučić izrazio saučešće Kini zbog nesreće u rudniku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća predsedniku Кine Si Đinpingu građanima Кine i porodicama nastradalih u nesreći u rudniku uglja u provinciji Šansi na severu Кine, navodeći da „Srbija ostaje uz Кinu i u danima napretka i ponosa, ali i u trenucima tuge“. „U ovim teškim trenucima, Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Кine, jer naše dve zemlje ne povezuju samo snažni državni odnosi, već i iskreno međusobno razumevanje i bliskost