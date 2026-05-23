Brnabić: Članstvom u EU bili bismo konkurentniji

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da bi Srbija članstvom u Evropskoj uniji, odnosno ulaskom u Šengen zonu postala mnogo konkurentnija, a građani bi lakše putovali.

Ana Brnabić. Foto: Srđan Ilić Ona je na pitanje Tanjuga šta znači postepena integracija u Šengen za Zapadni Balkan, a nakon panela na forumu Globsec u Pragu na kome je učestvovala, rekla da moramo da razumemo šta plaši određene države članice EU u proširenju i da nađemo win win rešenje i za Srbiju, odnosno Zapadni Balkan i za samu EU. "Prva stvar je da li je nama ili bilo kome potrebno pravo veta. Ne mislim da jeste i da smo tu da nešto zaustavljamo ili otežavamo.