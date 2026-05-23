Natho: Možda budem deo Partizana

Partizanov kapiten Bibras Natho (38) odigrao je ove subote poslednji meč u karijeri i oprostio se trijumfom protiv Radnika 5:0, u kojem je bio strelac.

Posle dirljivog ispraćaja na stadionu u Humskoj, rekao je da bi mogao da ostane u klubu. "Što se mene tiče, navijač sam Partizana. Bio sam igrač, sada sam Partizanov navijač i možda u budućnosti budem deo kluba, videćemo. Osećam veliku ljubav prema ovom klubu i uradiću sve što mogu da podignem ovaj klub na mesto na kojem zaslužuje da bude. Pokušao sam to kao igrač, pokušavaću to kao navijač i možda to pokušam kao deo kluba, videćemo. I dalje ću uvek davati za