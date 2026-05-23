Na severu Srbije sunčano, u ostatku promenljivo oblačno sa kišom

U Srbiji će danas na severu biti pretežno sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 22 do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura oko 15 stepeni, a najviša oko 26.