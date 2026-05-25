Pred Mitrovčanima tropski dani: Narednih dana u Sremskoj Mitrovici i preko 30 stepeni

SREMSKA MITROVICA – Pred građanima Sremske Mitrovice je još jedna pretežno sunčana i veoma topla sedmica, a temperature će narednih dana prelaziti 30 stepeni.

U ponedeljak se očekuje pretežno sunčano vreme. Minimalna temperatura biće oko 14 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići čak 31 stepen. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. I u utorak će u Sremu biti sunčano i veoma toplo, uz temperature od 16 do 31 stepen. Prema najavama meteorologa, stabilno i toplo vreme zadržaće se i tokom narednih dana, pa se građanima savetuje dodatni oprez u najtoplijem delu dana, dovoljan unos tečnosti i izbegavanje dužeg